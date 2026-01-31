Inter, triangolo Dumfries-Jones-Frattesi: ecco come stanno le cose

Intreccio di mercato tra i nerazzurri e la Premier League: doppio affare con il Liverpool e cambio di strategia con il Nottingham Forest

Dopo essere rimasta praticamente a guardare per le prime quattro settimane, l’Inter è pronta a scatenarsi negli ultimi tre giorni della sessione invernale di calciomercato. Inizialmente sembrava che i nerazzurri volessero soltanto prendere un nuovo esterno destro per sopperire all’infortunio di Denzel Dumfries. Ma le trattative per riportare a Milano prima Cancelo e poi Perisic non sono andate in porto.

Lo stesso esterno olandese, dato in partenza in estate, potrebbe anticipare il suo addio. Il Liverpool ha chiesto informazioni dopo che il connazionale Frimpong è stato costretto ai box, ma l’Inter non ha intenzione di darlo in prestito. Servirà un’offerta importante. Proprio durante la chiacchierata per Dumfries, con i Reds si è aperta un’altra trattativa, quella per Curtis Jones. La proposta nerazzurra è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro.

Ma stavolta è Arne Slot a fare muro, nonostante il 25enne centrocampista inglese abbia già dato il suo assenso al trasferimento alla corte di Chivu. Un affare, questo, legato però alla eventuale cessione di Davide Frattesi: il club meneghino si starebbe ammorbidendo sulla formula del passaggio del mediano romano al Nottingham Forest, ma bisogna capire se la destinazione è gradita all’ex Sassuolo. Tre affari in tre giorni: ore caldissime in casa Inter.