Inter, triangolo Dumfries-Jones-Frattesi: ecco come stanno le cose

Intreccio di mercato tra i nerazzurri e la Premier League: doppio affare con il Liverpool e cambio di strategia con il Nottingham Forest

Dopo essere rimasta praticamente a guardare per le prime quattro settimane, l’Inter è pronta a scatenarsi negli ultimi tre giorni della sessione invernale di calciomercato. Inizialmente sembrava che i nerazzurri volessero soltanto prendere un nuovo esterno destro per sopperire all’infortunio di Denzel Dumfries. Ma le trattative per riportare a Milano prima Cancelo e poi Perisic non sono andate in porto.

Calciomercato Inter, il punto su Dumfries, Jones e Frattesi
Frattesi, Jones e Dumfries (foto Ansa) – Grafica Interlive

Lo stesso esterno olandese, dato in partenza in estate, potrebbe anticipare il suo addio. Il Liverpool ha chiesto informazioni dopo che il connazionale Frimpong è stato costretto ai box, ma l’Inter non ha intenzione di darlo in prestito. Servirà un’offerta importante. Proprio durante la chiacchierata per Dumfries, con i Reds si è aperta un’altra trattativa, quella per Curtis Jones. La proposta nerazzurra è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro.

Ma stavolta è Arne Slot a fare muro, nonostante il 25enne centrocampista inglese abbia già dato il suo assenso al trasferimento alla corte di Chivu. Un affare, questo, legato però alla eventuale cessione di Davide Frattesi: il club meneghino si starebbe ammorbidendo sulla formula del passaggio del mediano romano al Nottingham Forest, ma bisogna capire se la destinazione è gradita all’ex Sassuolo. Tre affari in tre giorni: ore caldissime in casa Inter.

