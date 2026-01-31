Nuova offerta Inter e affare sbloccato? Ecco la verità

Sprint di Marotta e Ausilio per regalare il primo rinforzo a Chivu. Decisiva la volontà del calciatore di rifiutare le altre destinazioni

AGGIORNAMENTO 12.09 – Salta l’arrivo all’Inter di Moussa Diabu: l’Al-Ittihad ha respinto anche la seconda proposta nerazzurra.

🚨🇸🇦Excl Moussa Diaby reste à Al-Ittihad. Les Saoudiens voulaient 40M€ et ont refusé une offre de prêt avec option d’achat obligatoire de 28M€ de l’Inter. L’international français va donc poursuivre la saison à Al-Ittihad où il est sous contrat jusqu’en 2029 pic.twitter.com/WdNoeReeDM — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 31, 2026

Forse ci siamo. Finalmente l’Inter potrebbe chiudere il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato. Stiamo parlando di Moussa Diaby, 26enne esterno destro offensivo francese di origini maliane che milita attualmente nell’Al Ittihad. I dirigenti nerazzurri Marotta e Ausilio, con il benestare di Oaktree, hanno deciso di accelerare una volta capito che il Psv Eindhoven non ha intenzione di privarsi di Perisic.

Dalle ultime indiscrezioni è emerso che l’Inter presenterà a brevissimo una nuova offerta al club saudita, dopo che la prima di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 35 milioni di euro è stata rispedita al mittente. La cifra è quella giusta, ma la formula va cambiata con l’obbligo di riscatto. Intanto l’emittente transalpina RMC Sport rivela che c’è già l’accordo tra il club meneghino e Diaby sulla base di un contratto di quattro anni e mezzo.

Il giocatore cresciuto nel Paris Saint-Germain ed esploso nel Bayer Leverkusen avrebbe rifiutato tutte le altre proposte che gli sono arrivate per sposare la causa dell’Inter. In particolare c’erano squadre di Premier League (compreso l’Aston Villa in cui ha militato nella stagione 2023-24, ndr) che volevano riportarlo in Inghilterra. Ma Diaby è stato categorico: la sua prima scelta è Milano dove raggiungerebbe i connazionali Diouf, Thuram e Bonny.