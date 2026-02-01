Da Perisic a Diaby e Dumfries, Marotta dice tutto: “Telefonate in modo improvvido”

Il Presidente nerazzurro ha parlato poco prima di Cremonese-Inter

Marotta chiude il mercato dell’Inter prima della sfida con la Cremonese e 24 ore circa prima del gong ufficiale: “Abbiamo affrontato questa finestra di riparazione senza ansia, perché non avevamo necessità di colmare vuoti, a parte Dumfries che è reduce da un intervento chirurgico. Avremmo voluto rinforzarci nel settore di destra, ma non ci sono state le opportunità“.

Marotta prima di Cremonese-Inter
Marotta ha risposto sul mercato prima di Cremonese-Inter (AnsaFoto) – Interlive.it

Mercato chiuso, allora, ciò significa che non ci sono davvero chance più per Diaby: “Lui è stato al centro di un sondaggio, perché per noi poteva aumentare la qualità della rosa. Tuttavia non c’erano i presupposti, dunque penso che il mercato sia chiuso. Poi domani può capitare di tutto, ma non vedo all’orizzonte proposte concrete”.

Stando a Marotta “non ci sono stati i presupposti nemmeno per Perisic. Lui è legato all’Inter e aveva il desiderio di finire la stagione con noi, però oltre a qualche telefonata non c’è stato nulla di concreto”.

Il numero uno del club nerazzurro risponde piccato su Dumfries, per il quale si è mosso il Liverpool: “Sono state fatte telefonate in modo improvvido che non fanno altro che destabilizzare la situazione”. Ma assicura: “Rimarrà con noi”.

A meno di sorprese resterà pure Frattesi, oggi titolare: “Non vogliamo mai trattenere chi manifesta voglia di andare via. lui però mai ha espresso questo sentimento. Vuol dire che evidentemente si trova bene con noi”.

