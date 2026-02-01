Da Perisic a Diaby e Dumfries, Marotta dice tutto: “Telefonate in modo improvvido”

Il Presidente nerazzurro ha parlato poco prima di Cremonese-Inter

Marotta chiude il mercato dell’Inter prima della sfida con la Cremonese e 24 ore circa prima del gong ufficiale: “Abbiamo affrontato questa finestra di riparazione senza ansia, perché non avevamo necessità di colmare vuoti, a parte Dumfries che è reduce da un intervento chirurgico. Avremmo voluto rinforzarci nel settore di destra, ma non ci sono state le opportunità“.

Mercato chiuso, allora, ciò significa che non ci sono davvero chance più per Diaby: “Lui è stato al centro di un sondaggio, perché per noi poteva aumentare la qualità della rosa. Tuttavia non c’erano i presupposti, dunque penso che il mercato sia chiuso. Poi domani può capitare di tutto, ma non vedo all’orizzonte proposte concrete”.

Stando a Marotta “non ci sono stati i presupposti nemmeno per Perisic. Lui è legato all’Inter e aveva il desiderio di finire la stagione con noi, però oltre a qualche telefonata non c’è stato nulla di concreto”.

Il numero uno del club nerazzurro risponde piccato su Dumfries, per il quale si è mosso il Liverpool: “Sono state fatte telefonate in modo improvvido che non fanno altro che destabilizzare la situazione”. Ma assicura: “Rimarrà con noi”.

A meno di sorprese resterà pure Frattesi, oggi titolare: “Non vogliamo mai trattenere chi manifesta voglia di andare via. lui però mai ha espresso questo sentimento. Vuol dire che evidentemente si trova bene con noi”.