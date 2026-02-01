Inter, bomba Pio Esposito: “Complicato rifiutare una cifra del genere”

Il giovane centravanti nerazzurro è finito nel mirino dei club di Premier League. L’annuncio che spaventa i tifosi

Dopo aver giocato i minuti finali della sfida Champions contro il Borussia Dortmund, nel tardo pomeriggio di oggi Francesco Pio Esposito dovrebbe ritrovare una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez contro la Cremonese. Il ballottaggio è con Thuram e andrà avanti probabilmente per il resto della stagione. Non che Chivu non si fidi più della ThuLa, ma sa di avere nel bomber italiano (oltre che in Bonny) due validissime alternative.

Di Pio Esposito si parlerà presto anche in chiave calciomercato. Una volta chiusa la sessione invernale, infatti, la dirigenza nerazzurra ha intenzione di incontrare il suo entourage per proporre il rinnovo del contratto con adeguamento dell’ingaggio. Come rivelato da Interlive.it dopo il match contro l’Arsenal, tuttavia, bisognerà fare i conti con gli assalti estivi dei club della Premier League, intenzionati a portarlo in Inghilterra.

Sul tema è intervenuto anche Arturo Di Napoli, che ai microfoni di L’Interista ha detto: “Chivu ha ragione quando dice che Pio Esposito è già un giocatore da Inter e da Nazionale perché segna e gioca per la squadra. È normale che ci siano interessi per lui. Offerte da 60-70 milioni di euro? L’Italia non ha la potenza economica della Premier e quindi diventerà sempre più complicato rifiutare cifre del genere“.