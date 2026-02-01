PAGELLE CREMONESE-INTER 0-2: Zielinski da applausi, Lautaro è ovunque. Frattesi senza fame

Top e Flop del match valevole per la 23esima giornata di Serie A

L’Inter non si ferma più. Decima vittoria in campionato nelle ultime giornate per la squadra di Chivu: oggi con la Cremonese pratica chiusa in mezz’ora. I nerazzurri allungano ulteriormente sul Milan, +8 ma i rossoneri hanno una gara in meno, tornando a +9 sul Napoli di Conte.

PAGELLE CREMONESE-INTER

TOP

Lautaro – Il regista avanzato della squadra. Collega il gioco, apre, chiude e rifinisce: un attaccante moderno come ce ne sono pochi in giro. Una fortuna averlo. 170 con la maglia dell’Inter, Boninsegna è a un solo gol.

Zielinski – Il centrocampo è in mano a lui. Domina in pantofole, poi sgancia un missile trovando un Audero non irresistibile. Sul polacco Chivu ha fatto un lavoro enorme.

Dimarco – Quando ha il mancino caldo non ce n’è per nessuno. A Lautaro, da corner, gliel’ha messa proprio in testa.

FLOP

Frattesi – Dov’è finita la rabbia, la fame agonistica che lo contraddistingueva. Gli farebbe bene andare altrove, ma anche stavolta resterà a meno di colpi di scena nelle ultime 24 ore.

TABELLINO CREMONESE-INTER 0-2

Marcatori: 16′ Lautaro, 31′ Zielinski

CREMONESE (3-5-2): Audero 5; Terracciano 5, Baschirotto 5,5, Folino 5,5; Pezzella 5, Maleh 5,5 (95′ Johnsen s.v.), Grassi 6 (75′ Romano s.v.), Zerbin 6, Ceccherini 5,5 (67′ Faye 6); Bonazzoli 5,5 (67′ Djuric 7), Vardy 5. All.: Nicola

INTER (3-5-2): Sommer 7; Bisseck 6,5, Akanji 6,5, Bastoni 6,5; Luis Henrique 7 (60′ Darmian s.v.), Frattesi 5,5 (60′ Mkhitaryan s.v. ), Zielinski 8, Sucic 7 (82′ Diouf s.v.), Dimarco 7,5; Pio Esposito 6,5 (60′ Thuram s.v.), Lautaro 8 (74′ Bonny s.v.). All.: Chivu

ARBITRO: Massa di Imperia

AMMONITI: Ceccherini, Baschirotto, Vardy