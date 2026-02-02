Calciomercato Inter, una sola trattativa ancora in piedi

Ultimo giorno della campagna trasferimenti invernale. Marotta e Ausilio provano il colpo last minute in entrata

“Non vedo cose concrete all’orizzonte, ma può capitare di tutto“. Pensieri e parole di Beppe Marotta a margine della partita contro la Cremonese. Questa sera alle ore 20 chiuderà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato, con l’Inter che non ha ancora messo a segno alcun colpo, se si eccettua il giovane croato Jakirovic, che però verrà aggregato alla formazione Under 23 di Vecchi in Serie C.

Più ci si avvicina al gong finale e, ovviamente, più si fa concreta la possibilità che il club nerazzurro chiuda il mercato senza rinforzi per Cristian Chivu. C’è stata la possibilità di uno cambio in mediana con Frattesi in Premier e Jones al suo posto, ma le trattative con Nottingham Forest e Liverpool non sono mai entrate nel vivo. La priorità è sempre stata quella di un esterno destro: prima il tentativo con Cancelo, poi con Perisic e infine con Moussa Diaby.

Proprio quella riguardante il francese va considero, secondo il Corriere dello Sport, l’unico affare ancora in piedi. L’Al Ittihad ha rifiutato l’offerta di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventava obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze. A meno che il fondo PIF non cambi idea, non se ne farà niente. A destra l’Inter continuerà a puntare su Luis Henrique e sul rientrante Darmian in attesa che Dumfries guarisca dall’infortunio.