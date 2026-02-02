Coppa Italia, allarme Inter-Torino: ben nove indisponibili

Mercoledì la sfida in gara unica tra le squadre di Chivu e Baroni che darà l’accesso alla semifinale della competizione Nazionale

Continua il tour de force dell’Inter con una gara ogni tre giorni. Dopo le vittorie in trasferta contro il Borussia Dortmund in Champions League e contro la Cremonese in Serie A, per i nerazzurri di Chivu è tempo di scendere in campo per la Coppa Italia. A San Siro mercoledì arriva il Torino di Baroni per una sfida di sola andata che eleggerà la prima semifinalista.

Di solito la manifestazione nazionale è l’occasione per fare un po’ di turnover, ma in questo caso i due tecnici potrebbero essere obbligati nelle proprie scelte a causa degli infortuni. Nell’Inter sicuro assente Dumfries, che ne avrà ancora per qualche settimana, mentre difficile pensare che Chivu possa rischiare Calhanoglu e Barella, che si scaldano in vista di Sassuolo e, soprattutto, Juventus. Da valutare Carlos Augusto, ma potrebbe esserci.

La situazione in casa granata è addirittura peggiore: senza contare il lungo degente Schuurs, infatti, Baroni non potrà contare su Ismajli e Masina nel reparto difensivo, su Ilic e Gineitis a centrocampo oltre che su Simeone e Abouklal nel pacchetto avanzato. Tra le due squadre, insomma, si contano almeno nove indisponibili, quasi una formazione al completo!