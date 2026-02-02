Icardi rifiuta la Juventus: “Vuole tornare all’Inter”

Clamoroso annuncio di calciomercato sul centravanti argentino in scadenza di contratto con il Galatasaray

Ultimo giorno di calciomercato. Alle ore 20 si chiuderanno le trattative in entrata per i club di Serie A e come sempre può succedere di tutto prima del gong. L’Inter per ora è stata a guardare e potrebbe finire senza colpi in entrata e in uscita. Molto attiva invece la Juventus, soprattutto in attacco: preso Boga come vice Yildiz, si pensa anche ad un centravanti. La suggestione è Mauro Icardi, ex capitano e bomber nerazzurro.

A margine del match col Parma, prima Chiellini ha smorzato le voci e poi Spalletti le ha smentite. L’attaccante argentino è partito dalla panchina contro il Kayserispor, entrando nel finale e segnando un calcio di rigore. A fine gara ha salutato i tifosi del Galatasaray, club con il quale è in scadenza di contratto a giugno. Sul tema è intervenuto anche il giornalista Fabrizio Biasin, che a Pressing su Italia 1 ha dato una lettura diversa all’affare.

“Negli ultimi sette anni Icardi è stato accostato alla Juve una dozzina di volte, ma non ci è andato perché non ha mai aperto ai bianconeri. Il sogno e la volontà di Icardi è di ritornare all’Inter“. Strano che degli intermediari lo abbiano offerto alla Juventus senza che l’argentino fosse d’accordo a trasferirsi a Torino. Più facile pensare che non sia stato trovato un accordo. In ogni caso la pista nerazzurra va esclusa: a Chivu non serve, Marotta non lo segue e Oaktree cerca profili diversi.