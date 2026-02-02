Inter, è UFFICIALE l’acquisto di Massolin: “Un marziano”

I dettagli dell’operazione col Modena per il centrocampista francese

L’Inter chiude il calciomercato di gennaio non con l’acquisto di un esterno destro, come da richiesta esplicita di Chivu, bensì con l’operazione Massolin. Un’operazione già definita un paio di giorni fa, ma che è stata ufficializzata da poco prima con il deposito del contratto in Lega e poi con il comunicato del club nerazzurro.

“FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Yanis Massolin dal Modena Football Club 2018 – recita la nota della società di viale della Liberazione – Il centrocampista francese classe 2002 ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2030: Massolin arriva all’Inter a titolo definitivo e contestualmente si trasferisce a titolo temporaneo fino alla fine della stagione al Modena“.

Il 23enne francese sta disputando un’ottima stagione al Modena ed è costato circa 3,5/4,5 milioni di euro più bonus. A ‘Dazn’, il presidente del club gialloblù Carlo Rivetti ha detto che Massolin “è un marziano per la B, un giocatore incredibile secondo me ancora acerbo e con ampi margini di miglioramento”.