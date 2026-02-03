Calciomercato Inter, Chivu ha bloccato questa cessione last minute

Il tecnico rumeno decisivo nel far saltare un affare in uscita da parte dei nerazzurri: ecco la ricostruzione dei fatti

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa senza botti per l’Inter. L’unico acquisto è il giovane croato Jakirovic, che però sarà aggregato alla formazione Under 23 di Vecchi in Serie C. Preso anche Massolin a titolo definitivo, ma poi il centrocampista francese è stato lasciato in prestito al Modena dove finirà la stagione. Pochi movimenti anche in uscita: di quelli in rosa (ma mai impiegato) è partito solo Palacios. Decisivo a scongiurare una cessione importante è stato Cristian Chivu.

Come rivelato da Tmw, infatti, il tecnico rumeno ha posto il veto ad una partenza ad Appiano Gentile. Si tratta di Davide Frattesi, il cui destino è cambiato tre volte in appena un mese di contrattazioni.

A inizio gennaio sembrava scontato il suo addio, con il Galatasaray a contenderlo a un paio di club di Serie A come Napoli e Juventus. Poi per un paio di settimane non si è più parlato della cessione del centrocampista romano.

Nuovo ribaltone negli ultimi giorni, con il Nottingham Forest pronto a prenderlo in prestito e la Lazio che ha presentato un’offerta da 28 milioni più bonus. Niente da fare: Frattesi è rimasto all’Inter, per volere di Chivu. Prima della partita contro la Cremonese, dove l’ex Sassuolo è tornato titolare, ci sarebbe stato un colloquio tra i due in cui l’allenatore nerazzurro gli avrebbe detto che se avesse continuato a lavorare bene, avrebbe trovato più spazio. Vedremo se sarà davvero così.