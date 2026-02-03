È stato tratto in arresto: svolta nel caso Audero

Sarebbe stato lui a lanciare il petardo vicino al portiere nel secondo tempo di Cremonese-Inter

Inaspettata svolta nel caso Audero. Il tifoso romagnolo ricoverato ora all’ospedale di Modena non è quello che ha lanciato il petardo in campo nel secondo tempo di Cremonese-Inter, sfiorando e stordendo il portiere di casa Audero.

Stando all’Ansa, il colpevole del gesto folle è un ultrà dell’Inter appartenente al gruppo Viking. Il diciannovenne è stato appena arrestato dalla Digos con provvedimento di flagranza differita e proprio con l’accusa di aver lanciato il petardo che ha rischiato di compromettere seriamente l’incolumità dell’estremo difensore della Cremonese.

Per colpa di questo pseudo tifoso, il Ministero dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per i sostenitori nerazzurri fino al 23 marzo, fatta eccezione per il derby col Milan.