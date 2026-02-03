Inter, che figuraccia: arrivano le (brutte) scuse UFFICIALI

Clamorosa gaffe in diretta del giornalista ed opinionista di Napoli. Ma la pezza è peggio del buco

Le immagini lanciate da uno pseudo tifoso dell’Inter all’indirizzo di Emil Audero durante la partita con la Cremonese hanno già fatto il giro del mondo. Unanime la condanna per il brutto gesto, con il presidente Marotta che ha già fatto sapere di voler espellere a vita il responsabile da San Siro. Da applausi il comportamento del portiere grigiorosso, rimasto in campo fino a fine gara invece di chiedere la sostituzione.

Un vero esempio di fair play, in barba a chi lo ha definito stupido per non aver provato a prendersi il 3-0 a tavolino. E poi c’è chi è riuscito a fare una gaffe clamorosa in diretta, come il giornalista e tifoso del Napoli Umberto Chiariello, il quale nel suo editoriale della domenica aveva detto che Audero sicuramente non avrebbe subito il gol di Zielinski se non fosse stato stordito dal petardo.

Oggi sono arrivate le scuse ufficiali sul suo account ‘X’, ma sono parole che lasciano qualche perplessità. “Avendo visto il primo tempo ed il netto dominio dei nerazzurri, mi sono stufato e ho cambiato canale“. Ma se ha visto il primo tempo, ha visto il gol di Zielinski e che non c’è stato alcun petardo.

“Mi vedo costretto a una pubblica scusa“, quindi non sono scuse sentite ma obbligate? “Penso di non meritare una gogna mediatica così grave per una cosa tutto sommato sciocca”. Per un tifoso qualunque si potrebbe anche parlare di sciocchezza, ma per chi fa informazione no.