Inter, Marotta pensa già a giugno: super colpo a costo zero

La sessione invernale di mercato si è chiusa ieri. Da oggi si possono firmare precontratti per la prossima stagione

Il calciomercato non dorme mai. Ieri si è chiusa ufficialmente la sessione invernale ed i top club stanno già pensando a quella estiva. Soprattutto per quel che riguarda i futuri svincolati: da oggi infatti è possibile siglare un precontratto con un’altra squadra per tutti i calciatori che vanno in scadenza a giugno. E ce ne sono diversi importanti, non solo ultra trentenni, che possono fare gola all’Inter.

Non è un mistero che i nerazzurri dovranno rifare il reparto arretrato con gli addii a costo zero dei vari Acerbi, Darmian e De Vrij. Di sicuro Marotta e Ausilio saranno autorizzati a fare investimenti per quel ruolo, ma perché non provare a sfruttare qualche occasione? Tra quelle più ghiotte c’è sicuramente Dayot Upamecano, 27enne centrale difensivo francese, già accostato all’Inter nel recente passato.

Il Bayern Monaco ha dato una sorta di ultimatum al difensore transalpino: l’offerta di rinnovo non verrà migliorata e non sarà valida ancora per molto. Tra i club alla finestra, in pole sembra esserci il Liverpool, ma non solo. Altri club di Premier come Chelsea e Tottenham seguono Upamecano e in Spagna ci sono pure Real Madrid e Barcellona. E poi appunto c’è l’Inter, che punta su Marotta, mago dei colpi a costo zero.