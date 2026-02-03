Inter, rivoluzione Chivu: due esperimenti contro il Torino

Tanto turnover in Coppa Italia per il tecnico nerazzurro, che prepara un paio di mosse a sorpresa contro i granata
L’Inter torna in campo domani per la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. Dei tre obiettivi stagionali resta quello meno importante, ecco perché mister Chivu si appresta a fare tanto turnover contro il Torino, come già avvenuto negli ottavi contro il Venezia. La prima certezza è che tra i pali tornerà Josep Martinez, il quale potrebbe poi avere una seconda chance domenica in campionato contro il Sassuolo al posto di Sommer.
In difesa spazio ad Acerbi, che però potrebbe cambiare ruolo: braccetto di sinistra con De Vrij centrale in un terzetto arretrato completato da uno tra Bisseck e Darmian. Quest’ultimo si gioca una maglia anche con Luis Henrique e Diouf per il ruolo di esterno destro, mentre sulla corsia opposta dovrebbe rientra Carlos Augusto, assente contro la Cremonese per un leggero affaticamento.
Lo stesso Diouf potrebbe essere riproposto anche come mezzala insieme a Mkhitaryan o Frattesi, mentre in cabina di regia possibile esperimento con Sucic o con il giovane Bovo, apprezzato da Chivu che lo portò in Libia per l’amichevole contro l’Atletico Madrid. Infine si ribalta di nuovo la coppia d’attacco: fuori Lautaro Martinez e Pio Esposito, dentro i due francesi Thuram e Bonny.