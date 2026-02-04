Affare saltato: l’Inter offriva 5 milioni, la richiesta era di 46

Il mercato nerazzurro ha incassato tanti due di picche nella sessione invernale. Retroscena su una clamorosa trattativa sfumata sul nascere

Nel solo mese di gennaio sono stati accostati all’Inter così tanti calciatori da poter formare una rosa tutta nuova. Alcuni nomi, in realtà, erano legati più alla sessione estiva: ad ogni modo non è arrivato nessuno. Ad esempio tutti sanno che i nerazzurri avranno bisogno di un nuovo portiere con Sommer in scadenza. O forse due se non dovesse essere confermato nemmeno Josep Martinez.

La pista più calda è quella che (ri)porta a Guglielmo Vicario, estremo difensore italiano del Tottenham desideroso di tornare in Serie A. Per qualche giorno si è fatto con insistenza anche il nome di Emiliano Martinez, 33enne campione del mondo con l’Argentina. Per età e ingaggio non sembra esattamente il profilo che rientra nei parametri voluti dal fondo Oaktree, che però si è detta disposta a fare delle eccezioni.

Una vera e propria trattativa con l’Aston Villa, proprietaria del cartellino del portiere, non è però mai stata imbastita. Anche perché l’Inter avrebbe voluto il Dibu Martinez quasi a titolo gratuito nonostante un contratto in essere fino al 2029, offrendo magari un indennizzo di 5 milioni di euro. Il club di Birmingham, come rivelato dal sito britannico Football Insider, invece, lo valuta intorno ai 40 milioni di sterline (circa 46 milioni di euro al cambio). Una distanza davvero incolmabile.