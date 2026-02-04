Calciomercato, dietrofront Inter: stop al rinnovo di contratto

Modifica di strategia in casa nerazzurra: ecco cosa ha fatto cambiare idea a Marotta e Ausilio

Chiusa la sessione invernale di calciomercato, è tempo di concentrarsi sui rinnovi di contratto. In casa Inter ci sono molte situazioni da risolvere. Il caso che sta più a cuore alla dirigenza nerazzurra, probabilmente, è quello che riguarda Francesco Pio Esposito. Al suo primo anno in prima squadra, il suo ingaggio è di circa un milione di euro. Per respingere gli assalti della Premier League, occorre un adeguamento tra i 2,5 e i 3 milioni, bonus compresi.

Un po’ spinosa la questione legata ad Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto nel 2027. E’ evidente che l’Inter si troverà di fronte ad un bivio in primavera: imbastire la trattativa per il rinnovo del centrocampista turco oppure prepararsi alla sua cessione in estate.

Stessa situazione per Federico Dimarco, per il quale però non sembrano esserci problemi nel trovare un nuovo accordo visto il suo legame coi colori nerazzurri. Probabile adeguamento dello stipendio per avvicinarsi a quello di Bastoni.

Infine ci sono i discorsi legati ai calciatori in scadenza a giugno: Sommer, Acerbi, Darmian, De Vrij e Mkhitaryan. Ad oggi sembra che nessuno dei cinque resterà all’Inter: anche se per il centrocampista armeno – almeno secondo calciomercato.com – si era pensato al rinnovo per un’altra stagione. Ma ora ci sarebbe stato un dietrofront di Marotta e Ausilio: l’ex romanista non è più titolare inamovibile con Chivu e Sucic sembra dare buone garanzie per il futuro in quel ruolo.