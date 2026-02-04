Inter, che succede? Chivu valuta un’esclusione che fa rumore

Il tecnico rumeno pensa ad una mossa clamorosa per la sfida di Coppa Italia di stasera contro il Torino

La Coppa Italia è, per importanza, soltanto il terzo obiettivo stagionale dell’Inter. Tra i tifosi c’è anche chi, ripensando alla scorsa stagione, pensa che i nerazzurri farebbero meglio ad ‘abbandonare’ la manifestazione, per evitare di avere poi troppi impegni nella fase cruciale della stagione. Cristian Chivu ha in mente un ampio turnover contro il Torino, proprio come nel turno precedente contro il Venezia. E medita un’esclusione che farebbe rumore.

Stiamo parlando di Marcus Thuram. Qualcuno potrebbe pensare che in una sfida in cui si schierano tante riserve, sia normale che Tikus resti in panchina per affidarsi alla coppia formata da Bonny e Pio Esposito. Tutto vero, ma sarebbe la prima volta – da quando è tornato titolare dopo l’infortunio al bicipite femorale nel derby contro il Milan dopo la sosta per le Nazionali di novembre – che l’attaccante francese venisse escluso dall’undici di partenza per due gare di fila.

Dopo il Torino, domenica, ci sarà il Sassuolo e poi quasi una settimana di tempo per preparare la sfida contro la Juventus prima di tornare a giocare ogni tre giorni. Qualora Chivu dovesse schierarlo in entrambe le gare, il presunto caso Thuram sarebbe già rientrato. Qualche addetto ai lavori, tuttavia, sostiene che l’Inter starebbe preparando il suo addio in estate, per rimpiazzarlo con un attaccante con caratteristiche diversi. Chi? Il sogno è sempre Nico Paz.