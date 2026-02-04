LIVE Coppa Italia, Inter-Torino: Martinez in porta, debutto da titolare per Kamate e Cocchi | Segui la cronaca IN DIRETTA

I nerazzurri di Chivu affrontano i granata di Baroni nei quarti di finale della competizione nazionale. Segui la cronaca del match Live

L’Inter riceve il Torino a Monza in una gara di sola andata valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Una sfida di sola andata, che in caso di parità al 90esimo andrà direttamente ai calci di rigore, tra due formazioni che non si incontravano in questa manifestazione da ben 35 anni che sarà diretta dall’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dalla vittoria in Serie A contro la Cremonese, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Venezia agli ottavi. L’obiettivo è quello di dare minutaggio ai calciatori che hanno giocato meno e provare ad accedere alla semifinale.

Dall’altro lato i granata di Marco Baroni, che a loro volta vengono dal successo contro il Lecce, hanno avuto la meglio nell’ordine sul Modena, sul Pisa e sulla Roma nei turni precedenti. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra Napoli e Como, gara in programma la prossima settimana.

Alla prima giornata di campionato su questo campo, i meneghini si imposero con il risultato di 5-0 grazie alla doppietta di Thuram e alle reti siglate da Bastoni, Lautaro Martinez e Bonny. La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Italia 1 e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Mediaset Infinity. Interlive.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra Inter e Torino live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-TORINO

INTER (3-5-2): J. Martinez; de Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Thuram, Bonny. All.: Chivu

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Tameze; Pedersen, Anjorin, Prati, Vlasic, Obrador; Kulenovic, Njie. All.: Baroni

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido