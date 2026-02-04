Marotta non perde tempo: chiusi due acquisti estivi per 38 milioni

Gli uomini mercato dell’Inter già al lavoro per la prossima stagione. Doppio colpo già assicurato

La sessione invernale di calciomercato ha lasciato un po’ di amaro in bocca nei tifosi nerazzurri. E magari anche in Cristian Chivu, il quale sperava di avere almeno un rinforzo per la fascia destra in attesa del recupero di Dumfries. E invece niente da fare: si andrà avanti con questa rosa fino al termine della stagione. Marotta e Ausilio sostengono che il mercato di gennaio è povero di occasioni e si concentrano su quello estivo.

Stavolta l’Inter non resterà a guardare, anzi: si può dire che ha già chiuso due acquisti per un totale di 38 milioni di euro. Il primo riguarda il riscatto di Manuel Akanji: il difensore svizzero ha fatto fare il salto di qualità alla retroguardia nerazzurra rispetto a Pavard sia quando è stato impiegato da centrale che quando è stato schierato da braccetto destro. Non ci sono dubbi che Oaktree pagherà i 15 milioni per il riscatto al Manchester City.

Il secondo, invece, è un ritorno alla base. Stiamo parlando di Aleksandar Stankovic, ceduto al Club Brugge per 11 milioni di euro, ma con una clausola di riacquisto fissata a 23 milioni per il 2026 (che sale a 25 per il 2027). Il centrocampista serbo ha già dimostrato tutte le sue qualità nel campionato belga e soprattutto in Champions League. Marotta vuole metterlo a disposizione di Chivu a prescindere dalle eventuali partenze di Frattesi e Calhanoglu.