PAGELLE INTER-TORINO 2-1: Diouf al posto giusto, Kamate è il nuovo esterno per Chivu. Frattesi da recuperare

Top e Flop della sfida valevole per i quarti di Coppa Italia

L’Inter stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia, dove dovrà vedersela con la vincente di Napoli-Como.

Sul neutro di Monza i nerazzurri vanno avanti di due gol, Bonny segna il primo e Diouf il secondo, soffrendo il giusto dopo la rete di Kulenovic che rimette in corsa i granata. Il successo è meritato, Chivu sperimenta e lancia Kamate-Cocchi ma la sua Inter vince, anzi continua a vincere.

PAGELLE INTER-TORINO

TOP

Kamate – Ottimo debutto per il franco-ivoriano. Gioca senza fronzoli e con personalità: a Bonny, col destro che non è il suo piede migliore, scodella l’assist del momentaneo uno a zero. Ecco il nuovo esterno per Chivu…

Diouf – Finalmente nel suo ruolo, più o meno. Al posto giusto nel momento giusto, soprattutto quando c’è da metterla dentro. Se è pronto per insidiare i titolari del centrocampo? No.

FLOP

De Vrij – Sbaglia i tempi dell’intervento nell’azione del gol di Kulenovic. Non entusiasma da braccetto.

Frattesi – Prova a mettere la sua firma sulla partita, ma va a sbattere anzitutto su se stesso. Giocatore da ritrovare dopo che è stato a un passo dall’addio.

TABELLINO INTER-TORINO 2-1

Marcatori: 35′ Bonny, 48′ Diouf, 57′ Kulenovic

INTER (3-5-2): J. Martinez 5,5; de Vrij 5,5, Acerbi 6, Carlos Augusto 6; Kamate 7 (80′ Luis Henrique), Frattesi 5,5, Mkhitaryan 6,5 (56′ Sucic), Diouf 7, Cocchi 6 (75′ Bisseck); Thuram 6,5 (56′ Lautaro 6,5), Bonny 7 (56′ Pio Esposito 6). All.: Chivu

TORINO (3-5-2): Paleari 5,5; Marianucci 5 (60′ Maripan 5,5), Coco 5,5, Tameze 5; Pedersen 6,5 (60′ Lazaro 6), Anjorin 6,5 (60′ Ilkhan 5,5), Prati 6,5, Vlasic 6, Obrador 6 (86′ Nkounkou s.v.); Kulenovic 7, Njie 6,5 (73′ Zapata). All.: Baroni

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido

AMMONITI: Sucic, Kamate, Pio Esposito, Maripan