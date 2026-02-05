Annuncio UFFICIALE di mercato: “L’Inter vuole questo giocatore”

Marotta e Ausilio hanno fatto un sondaggio a gennaio e in estate daranno l’assalto finale. Ma c’è anche la Juventus

L’Inter ha chiuso la finestra invernale di calciomercato con zero acquisti. Non che non abbia provato a farne, soprattutto per il ruolo di esterno destro. Prima Cancelo, poi Perisic e infine Diaby: ma per un motivo o per un altro nessuna affare è andato in porto. Ma la dirigenza nerazzurra ha anche iniziato a imbastire le trattative per la prossima stagione, con i sondaggi esplorativi del presidente Marotta e del direttore sportivo Ausilio.

Uno dei reparti in cui bisognerà intervenire maggiormente è la difesa. Tra gli obiettivi sul taccuino dell’Inter c’è il centrale classe 2003 Tarik Muharemovic. A tal proposito l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha svelato a Tuttosport che “non posso negare che i nerazzurri ci abbiano chiesto informazioni su di lui, insieme ad altri club. Fa parte del mestiere, ma per la trattativa vera e propria è presto“.

“Anche perché per chiudere un affare bisogna mettere d’accordo tre parti: chi compra, chi vende e il giocatore“. Per quanto riguarda Muharemovic, ovviamente sarebbe molto contento di andare all’Inter, ma anche di tornare alla Juventus, dove ha militato nella formazione NextGen. E proprio il passaggio a gennaio di Pedro Felipe dai bianconeri agli emiliani potrebbe favorire l’affare. Per il bosniaco, peraltro, la Juve continua a vantare un 50% sul prezzo della futura cessione.