Dimarco-Inzaghi, nuovo capitolo: “Chissà dove stava adesso”

Non corre buon sangue tra il terzino dell’Inter e l’ex allenatore. La storia potrebbe ripetersi con Chivu

L’addio di Simone Inzaghi al termine della scorsa stagione ha fatto molto rumore. Con il tecnico piacentino a godersi i soldi in Arabia Saudita, in casa Inter c’è chi ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Stiamo parlando di Federico Dimarco, che in più di una occasione ha ribadito come facesse fatica ad entrare in forma con un allenatore che sistematicamente lo sostituiva a metà del secondo tempo.

“Dimarco tra quelli che ha usufruito di più del cambio in panchina? Troppe volte si fa riferimento a Inzaghi come se fosse stato il diavolo negli ultimi anni… Ha portato l’Inter a due finali di Champions League, per me è stato un punto di riferimento positivo. Dimarco deve ringraziare Inzaghi che l’ha scoperto, perché sennò non si sapeva nemmeno dove stava ora” ha detto Nando Orsi a Radio Radio.

Alla stessa emittente, il giornalista sportivo Tony Damascelli ha fatto presente come la cosa potrebbe ripetersi in estate con un altro calciatore: “Tra un anno Frattesi dirà di Chivu quello che Dimarco ha detto di Inzaghi. Ci sono momenti in cui un giocatore dà il massimo ed è decisivo, ma sono eccellenti riserve. Anche in Nazionale è lo stesso: importante e decisivo, ma non parte mai titolare in maniera costante”.