Patto Inter-Frattesi: a gennaio resta, a giugno lo scambio

Il centrocampista romano è rimasto alla corte di Chivu nonostante i tanti rumors di mercato sul suo futuro

Non c’è dubbio che Davide Frattesi sia stato il calciatore più chiacchierato dell’Inter nella sessione invernale di calciomercato. Il suo nome è stato accostato ad una decina di squadre: dal Napoli alla Juventus fino al ritorno alla Roma inizialmente, poi le piste turche con il Fenerbahce ed il Galatasaray, quindi i rumors sulla Premier League con il Newcastle, il Bournemouth e soprattutto il Nottingham Forest. E prima del gong del 2 febbraio il tentativo della Lazio.

Una cessione di Frattesi era però legata da un lato alla formula (titolo definitivo o obbligo di riscatto) e al prezzo (30-35 milioni di euro) chiesti dall’Inter. Dall’altro alla necessità di rimpiazzarlo con un giocatore all’altezza come poteva essere Curtis Jones. Ma dopo averlo offerto, il Liverpool ha fatto marcia indietro. Chivu ha intenzione di farlo sentire parte della squadra, come dimostrano le due gare da titolare di fila contro Cremonese e Torino.

Ma questo non vuol dire che il futuro di Frattesi sarà all’Inter. Secondo il Corriere della Sera, infatti, ci sarebbe stato una sorta di patto con l’ex Sassuolo: a gennaio resta a Milano e in estate verrà ceduto. O forse scambiato. Perché la dirigenza nerazzurra è disposta a darlo all’Atletico Madrid per avere Nico Gonzalez. Un affare che non si è potuto fare subito perché l’esterno argentino in questa stagione ha giocato anche con la Juventus e non può vestire la maglia di tre squadre diverse.