Inter, colloquio calciatori-Chivu: “Non facciamo l’errore di Inzaghi”

Allenatore e giocatori nerazzurri hanno parlato nello spogliatoio: ecco cosa è emerso

La vittoria in campo neutro contro il Torino ha permesso all’Inter di accedere alle semifinali di Coppa Italia, dove affronteranno – tra inizio marzo e fine aprile – la vincente tra Napoli e Como. Un successo che non è stato festeggiato da tutti i tifosi: per qualcuno sarebbe stato meglio uscire dalla manifestazione nazionale per non intasare un calendario già molto pieno. In conferenza stampa Cristian Chivu ha già risposto che non vuole mollare niente.

Il timore è di ripetere la stagione scorsa, quando Simone Inzaghi per provare a vincere tutto non riuscì a conquistare nemmeno un trofeo. Il pensiero va soprattutto al derby contro il Milan del prossimo 8 marzo che potrebbe essere decisivo nel duello scudetto. Una sfida alla quale i rossoneri di Allegri arriveranno belli riposati, mentre Lautaro Martinez e compagni saranno reduci dal match di andata di Coppa Italia.

La Gazzetta dello Sport riporta un colloquio tra calciatori e Chivu per evitare di ripetere gli sbagli del passato. C’è bisogno di coinvolgere tutta la rosa, onde evitare di sfiancare i titolari che poi non possono essere in forma per il rush finale. E allora ampio ricorso al turnover: finora sono stati già impiegati 29 giocatori diversi e in Coppa Italia continueranno a giocare le riserve. Anche se si dovranno affrontare avversari ben più forti di Venezia e Torino. Anche a costo di fare una figuraccia.