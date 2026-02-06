Inter, idea McKennie: confermata l’anticipazione di Interlive | VIDEO

McKennie un’idea dell’Inter, o meglio della proprietà. La notizia anticipata da Interlive.it lo scorso 25 gennaio ha trovato conferme in queste ore. Ne ha parlato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Il club nerazzurro si è mosso, si sta muovendo per il centrocampista texano in scadenza a giugno con la Juventus. Luciano Spalletti è in pressing sulla società, spinge per il rinnovo di quello che è uno dei pilastri della sua squadra.

A breve è atteso un incontro tra i dirigenti bianconeri e l’entourage del classe ’98, in cui ha un ruolo di spicco il papà. Il prolungamento non è scontato ma neanche impossibile. In caso di fumata nera, allora l’Inter come altri club potrebbero inserirsi provando a strapparlo – a zero – alla Juve.