Inter, primo colpo a costo zero: arriva Pellegrini dalla Roma

Il centrocampista capitolino è in scadenza di contratto a giugno, in rosa prenderà il posto di Mkhitaryan

Rimasta a guardare nella sessione invernale di calciomercato, l’Inter è pronta a scatenarsi in vista dell’estate. Mancano ancora quattro mesi all’apertura della campagna trasferimenti, ma è già possibile far firmare un precontratto ai calciatori che sono in scadenza a giugno. Marotta è pronto a tornare il ‘Re degli Svincolati’ mettendo a segno il primo colpo per la stagione 2026-27. Stiamo parlando di Lorenzo Pellegrini.

A sganciare la bomba è stato Orazio Accomando, esperto di mercato di Sport Mediaset, che nel corso del podcast ‘Tutti in The Box’, ha dichiarato: “Prevedo che il primo acquisto dell’Inter sarà Pellegrini della Roma. Andrà a prendere il posto di Mkhitaryan (a sua volta in scadenza, ndr): mi dicono che su di lui c’è anche il Napoli, ma i nerazzurri hanno un ottimo rapporto con il suo agente”.

Già in passato Pellegrini era stato vicino ai nerazzurri: a gennaio 2025, in particolare, sembrava potesse andare in porto uno scambio con Frattesi, ma poi non se ne fece nulla. Sempre tra i futuri svincolati, l’Inter guarda ad altre opzioni: ci sono gli juventini McKennie in mediana e Vlahovic in attacco che fanno gola, ma ci si concentrerà soprattutto in difesa. Sfumato Guehi, i sogni sono Konate del Liverpool e Upamecano del Bayern Monaco.