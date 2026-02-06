Inter, rinnovo Chivu in stand-by: ecco cosa manca

Il club nerazzurro è molto soddisfatto del rendimento del tecnico rumeno: pronto un nuovo contratto. I dettagli

Sempre più scettici si stanno ricredendo su Cristian Chivu. Arrivato a giugno ad Appiano Gentile dopo l’addio burrascoso di Simone Inzaghi e dopo il fallito assalto a Cesc Fabregas, il tecnico rumeno è pienamente in linea con gli obiettivi fissati dall’Inter. Primo posto in classifica in campionato e qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Solo in Champions League si poteva fare meglio, con il mancato accesso diretto agli ottavi di finale.

Ma chi temeva che un allenatore con appena 13 partite di Serie A alla guida di una formazione che lottava per non retrocedere come il Parma non fosse adatto all’Inter si è sbagliato. Da Marotta a Ausilio fino ai rappresentanti del fondo Oaktree, tutti sono soddisfatti dell’operato di Chivu. Tanto che si parla di rinnovo di contratto per lui. Il sito Tmw ha anche svelato i dettagli del nuovo accordo.

Scadenza spostata dal 2027 al 2029 e ingaggio che passa dagli attuali 2,5 milioni di euro a 3,5 più bonus a stagione. Tutto fatto? Manca solo la firma? Non esattamente. Il rinnovo per ora è in stand-by e le parti si vedranno soltanto alla fine della stagione. Perché Chivu sta facendo bene, ma come ogni altro allenatore il suo futuro dipende dai risultati: l’obiettivo principale è lo scudetto, poi almeno gli ottavi di Champions e magari la finale di Coppa Italia.