Inter, rinnovo Chivu in stand-by: ecco cosa manca

di

Il club nerazzurro è molto soddisfatto del rendimento del tecnico rumeno: pronto un nuovo contratto. I dettagli

Sempre più scettici si stanno ricredendo su Cristian Chivu. Arrivato a giugno ad Appiano Gentile dopo l’addio burrascoso di Simone Inzaghi e dopo il fallito assalto a Cesc Fabregas, il tecnico rumeno è pienamente in linea con gli obiettivi fissati dall’Inter. Primo posto in classifica in campionato e qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Solo in Champions League si poteva fare meglio, con il mancato accesso diretto agli ottavi di finale.

Calciomercato Inter, rinnovo Chivu: ecco cosa manca
Cristian Chivu (foto Ansa) – Interlive.it

Ma chi temeva che un allenatore con appena 13 partite di Serie A alla guida di una formazione che lottava per non retrocedere come il Parma non fosse adatto all’Inter si è sbagliato. Da Marotta a Ausilio fino ai rappresentanti del fondo Oaktree, tutti sono soddisfatti dell’operato di Chivu. Tanto che si parla di rinnovo di contratto per lui. Il sito Tmw ha anche svelato i dettagli del nuovo accordo.

Scadenza spostata dal 2027 al 2029 e ingaggio che passa dagli attuali 2,5 milioni di euro a 3,5 più bonus a stagione. Tutto fatto? Manca solo la firma? Non esattamente. Il rinnovo per ora è in stand-by e le parti si vedranno soltanto alla fine della stagione. Perché Chivu sta facendo bene, ma come ogni altro allenatore il suo futuro dipende dai risultati: l’obiettivo principale è lo scudetto, poi almeno gli ottavi di Champions e magari la finale di Coppa Italia.

Gestione cookie