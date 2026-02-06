Niente rinnovo col Psg: Fabian Ruiz pronto per l’Inter

Il centrocampista spagnolo pronto a tornare in Serie A dopo l’esperienza al Napoli. Il prezzo è un affare

La rivoluzione di mercato alla quale si appresta l’Inter in estate dovrebbe prevedere anche un paio di acquisti a centrocampo. Sebbene Zielinski sia rinato con Chivu e Sucic abbia dimostrato di avere le qualità per stare in un club importante come quello nerazzurro, con l’addio da svincolato di Mkhitaryan si rende necessario l’arrivo di una mezzala sinistra. A tal proposito spunta una nuova idea molto interessante: Fabian Ruiz.

Secondo il sito fichajes.net, il Paris Saint-Germain non ha intenzione di offrire il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 al centrocampista spagnolo. Per non perderlo a costo zero tra sedici mesi, quindi, la squadra di Luis Enrique dovrà cederlo la prossima estate. E dovrà farlo ad un prezzo ben più basso dei 22 milioni spesi per acquistarlo. Dal canto suo Fabian Ruiz sarebbe ben felice di ritornare in Italia dopo la positiva esperienza al Napoli.

Marotta e Ausilio fiutano il colpo ma c’è da convincere il gruppo Oaktree a investire su un calciatore che ad aprile compirà 30 anni. Senza dimenticare la folta concorrenza: in Serie A piace anche alla Juventus, mentre il Betis vorrebbe riportarlo a casa dopo averlo ceduto nel 2018 e poi ci sono diversi club della Premier League inglese e della Saudi Pro League. Insomma: l’Inter è in corsa, ma l’affare si presenta tutt’altro che semplice.