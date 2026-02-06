Un ballottaggio e nove cambi: continua il turnover Inter

Domenica la trasferta contro il Sassuolo: Chivu pronto a rivoluzionare di nuovo la formazione rispetto al Torino

Undicesima partita del 2026 domenica per l’Inter, al ritmo di una ogni tre giorni. Nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, la squadra di Chivu chiuderà un ciclo pazzesco di partite prima di poter tornare ad avere una settimana intera per preparare una partita. Ossia il derby d’Italia contro la Juventus. Il tecnico nerazzurro mercoledì in Coppa Italia aveva cambiato undici giocatori su undici e domenica potrebbe andarci molto vicino.

Viste le assenze di Barella e Calhanoglu, sono infatti previsti tra i nove e i dieci cambi rispetto al Torino. L’unico sicuro di rigiocare, per ora, sembra essere Mkhitaryan che sarà riportato nella sua posizione di mezzala sinistra dopo essere stato provato in regia a Monza. L’altra possibile conferma riguarda Marcus Thuram, che però è in ballottaggio con Pio Esposito per affiancare Lautaro Martinez. Non si esclude che la ThuLa possa tornare con la Juve.

Per il resto si rivedranno Sommer in porta e il terzetto difensivo titolare formato da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle fasce ritroveranno una maglia da titolare Luis Henrique a destra (anche se il giovane Kamate ha ben impressionato) e Dimarco a sinistra. A centrocampo, infine, di nuovo spazio a Zielinski con Sucic nettamente favorito su Frattesi per giostrare alla destra del polacco.