Inter, nuovo obiettivo per Marotta e Ausilio: un jolly da 30 milioni

Gli uomini mercato nerazzurri si iscrivono alla corsa per un giovane talento già nel mirino di Lazio, Napoli e Roma

I prossimi messi, con il calciomercato ufficialmente chiuso, i club di certo non staranno a guardare. Gli scout sono stati sguinzagliati in tutto il mondo alla ricerca di rinforzi in linea con la politica del fondo Oaktree: calciatori giovani e talentuosi in grado di fare già la differenza in prima squadra. A tal proposito l’ultimo nome sul taccuino di Marotta e Ausilio è quello di Kerim Alajbegovic.

Si tratta di un bosniaco (con passaporto tedesco) classe 2007 che può ricoprire diversi ruoli. Esterno sia a destra che a sinistra, trequartista e all’occorrenza falso nove. Passato in estate al Salisburgo, il giocatore è ancora indirettamente controllato dal Bayer Leverkusen, che si è riservato il diritto di riacquistarlo. Ma le Aspirine non sembrano intenzionati a riportarlo alla base: a luglio potrebbe scatenarsi un’asta con tanti club di Serie A coinvolti.

Prima dell’Inter, infatti, Alajbegovic è stato accostato al Napoli, alla Lazio e – soprattutto – alla Roma, che a gennaio ha presentato un’offerta da 25 milioni di euro bonus compresi, rispedita al mittente. Serviranno almeno 30 milioni. Secondo quanto riportato dalla Bild, gli osservatori nerazzurri assisteranno alle sue prossime gare per valutare se poi presentare un’offerta ufficiale. Oltre che in Italia, però, piace anche in Spagna e in Turchia.