Recupero Calhanoglu e Barella per Inter-Juve: ecco cosa filtra | VIDEO

Le ultime sulle condizioni dei due centrocampisti nerazzurri in vista del derby d’Italia

Calhanoglu e Barella salteranno anche la gara di domani alle 18 in casa del Sassuolo. Il regista è fuori è da metà gennaio, quindi da quasi un mese, a causa di un risentimento muscolare al soleo sinistro. Quella del ‘Mapei Stadium’ sarà l’ottava partita che salterà il turco.

La mezz’ala sarda, che oggi compie 29 anni, è invece out da fine gennaio per un lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra: l’infortunio gli ha impedito di esserci contro la Cremonese e in Coppa Italia contro il Torino. Le condizioni di entrambi sono in miglioramento, diciamo che sia il numero 20 che il numero 23 stanno rispettando i tempi di recupero previsti.

Secondo quanto filtra da Appiano Gentile, tutti e due dovrebbero tornare a disposizione di Chivu (condizionale d’obbligo in questi casi) per il derby d’Italia con la Juve in programma domenica 14 febbraio allo stadio ‘Meazza’.

C’è ottimismo e lo stesso Calhanoglu, finora sostituito alla grande da Piotr Zielinski, ha risposto con un “Sì, ce la faccio” ai tifosi che fuori dal cancello della Pinetina, gli hanno chiesto se sarebbe rientrato in tempo per la sfida coi bianconeri di Spalletti.