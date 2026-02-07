Rinnovi Inter, non solo Chivu: anche Dimarco e Sommer

Il club nerazzurro pronto a prolungare il contratto del tecnico rumeno di un’altra stagione. La situazione di terzino e portiere

Con il calciomercato ufficialmente chiuso, i club stanno pensando già ad organizzare la prossima stagione. Primo obiettivo è capire da chi ripartire e, quindi, si inizia a parlare di rinnovi dei contratti. In casa Inter il primo a meritarlo, secondo la dirigenza e il fondo Oaktree è l’allenatore Cristian Chivu. Si discute il prolungamento per un altro anno (dal 2027 al 2028) con adeguamento dell’ingaggio. Per firma e dettagli, però, si aspetterà giugno.

Il tecnico rumeno sta facendo benissimo, ma è inevitabilmente legato ai risultati finali. A Marotta e Ausilio piace per la sua grande personalità, il senso di appartenenza ai colori nerazzurri, la mentalità e l’attitudine a lavorare con i giovani. Chi non è più giovane è Yann Sommer. Il portiere svizzero è in scadenza di contratto e interrogato sul suo futuro a Milano dall’emittente SRF ha risposto che “nelle prossime settimane incontrerò l’Inter“.

Difficile che da Viale della Liberazione arrivi però la proposta di rinnovo. Discorso diametralmente opposto per Federico Dimarco. Il terzino sinistro nerazzurro sta vivendo una stagione ottima che ha acceso i riflettori del mercato su di lui, specie dalla Premier League. Il rinnovo sembra una formalità visto il suo attaccamento all’Inter: scadenza che dovrebbe essere portata dal 2027 al 2030 con adeguamento dello stipendio che attualmente è di 4 milioni di euro.