Cessione Bisseck, Inter fissa il prezzo e individua il sostituto | ESCLUSIVO

Il difensore tedesco si è rilanciato con Chivu e può portare una plusvalenza. L’erede gioca già in Serie A

Dopo un difficile avvio di stagione, con l’errore alla seconda giornata contro l’Udinese che costò la sconfitta, Yann Bisseck si è ripreso piano piano l’Inter. E vuole fare lo stesso con la Nazionale in vista dei Mondiali. Ormai il difensore centrale tedesco è diventato un titolare nello scacchiere di Chivu, prendendo il posto di Acerbi con l’accentramento di Akanji. E dire che fino a qualche mese fa si parlava di una sua cessione a gennaio.

Cessione che potrebbe maturare in estate. L’emittente teutonica Sport1, infatti, ha rivelato l’interesse del Bayern Monaco per il 25enne nativo di Colonia, sbarcato ad Appiano Gentile dall’Aarhus per appena 7 milioni di euro. Stando alle indiscrezioni raccolte da Interlive.it, Bisseck non è considerato incedibile dalla dirigenza, ma ci vorrà un’offerta importante per lasciarlo partire, stimabile tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Cifra che poi verrebbe almeno in parte reinvestita per prendere il suo sostituto. Sempre secondo la nostra redazione, il primo obiettivo risponde al nome di Pietro Comuzzo, valutato una trentina di milioni dalla Fiorentina. Ma se i viola dovessero retrocedere il prezzo calerebbe. Marotta e Ausilio stimano molto il friulano classe 2005 e vorrebbe rinforzare lo zoccolo duro italiano della rosa di Chivu. Per ora non c’è nulla di concreto, ma è già più di una semplice idea.