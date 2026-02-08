Inter, scelto l’erede di Dumfries: costa 5 milioni in più dell’olandese

L’esterno destro di Chivu potrebbe andare via in estate, quando si riattiverà la clausola da 25 milioni di euro

Denzel Dumfries sta bruciando le tappe e potrebbe anticipare il ritorno in campo inizialmente previsto per inizio marzo. Possibile che dopo il derby d’Italia contro la Juventus di San Valentino, il terzino destro olandese possa iniziare ad allenarsi con il resto dei compagni per poter tornare in campo contro il Lecce nel turno successivo o nella gara di ritorno di Champions League contro il Bodo Glimt.

Per quanto riguarda il lungo periodo, invece, continuano a rincorrersi le voci su una cessione nella sessione estiva di calciomercato. Dal primo al 31 luglio, infatti, si riattiverà la clausola di rescissione da 25 milioni di euro presente nel suo contratto. Dumfries fa gola al Barcellona e, soprattutto, al Liverpool che era disposto a prenderlo già a gennaio da infortunato. L’Inter deve pensare al sostituto e secondo la Bild potrebbe pescare in Bundesliga.

Il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio sarebbe quello di Daniel Svensson, 23enne mancino svedese che può giocare anche a destra. Sotto contratto con il Borussia Dortmund fino al 2029, il suo cartellino viene valutato 30 milioni di euro, ma ha un ingaggio molto basso. In Champions contro l’Inter non ha giocato per squalifica. Su di lui, oltre ai nerazzurri, ci sono anche i club di Premier League, ed in particolare Arsenal e Leeds.