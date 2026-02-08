PAGELLE SASSUOLO-INTER 0-5: Dimarco fenomenale, mezzo gol di Thuram è di Sommer

Top e Flop del match valevole per la 24esima giornata di Serie A

L’Inter disintegra il Sassuolo nel match valevole per la 24esima giornata di Serie A. 5-0 senza storia dopo qualche difficoltà iniziale: al ‘Mapei Stadium’ apre Bisseck e chiude Luis Henrique, nel mezzo le reti di Thuram, Lautaro e Akanji.

Undicesima vittoria in campionato nelle ultime dodici per la squadra di Chivu, che prima del derby d’Italia con la Juventus allunga a +8 sul Milan tornando a +9 sul Napoli di Conte.

PAGELLE SASSUOLO-INTER

TOP

Dimarco – Conferma di essere in una condizione psico-fisica eccellente. Un salvataggio e tre assist, oggi la reincarnazione di Marcelo, o semplicemente l’ennesima dimostrazione che in giro per l’Europa ce ne sono davvero pochissimi del suo livello.

Bisseck – Concentrato, efficace e decisivo come un attaccante. Sblocca lui la partita, e il Bayern avrà preso nuovi appunti…

Sommer – Diamo a Sommer quel che è di Sommer. Puntuale nelle uscite, anche in quelle alte. “Il gol è tuo”, gli ha detto Chivu dopo il raddoppio di Thuram. Be’, in parte è proprio così.

FLOP (Nessuno)

TABELLINO SASSUOLO-INTER 0-5

Marcatori: 11′ Bisseck, 28′ Thuram, 49′ Lautaro, 54′ Akanji, 88′ Luis Henrique

SASSUOLO (4-3-3): Muric 4; Walukiewicz 5, Idzes 5, Muharemovic 5, Doig 5,5 (71′ Garcia s.v.); Thorstvedt 6,5, Matic 4, Koné 5,5; Berardi 6 (60′ Coulibaly s.v.), Pinamonti 5 (71′ Nzola s.v.), Laurienté 5,5 (60′ Lipani s.v.). All.: Grosso

INTER (3-5-2): Sommer 7; Bisseck 7,5, Akanji 7, Bastoni 6,5 (64′ Darmian s.v.); Luis Henrique 6,5, Sucic 6,5, Zielinski 7 (64′ Frattesi s.v.), Mkhitaryan 6 (71′ Diouf s.v.), Dimarco 9; Lautaro 7 (76′ Pio Esposito s.v.), Thuram 7 (76′ Bonny s.v.). All.: Chivu

ARBITRO: Chiffi di Padova

AMMONITI: Dimarco

ESPULSI: Matic (doppia ammonizione)