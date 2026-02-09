Accordo con l’Atalanta per Ederson: cambia il mercato dell’Inter

Il centrocampista brasiliano era un pallino di Chivu. Affare da 50 milioni di euro con i bergamaschi

Il fondo Oaktree ha deciso di non spendere a gennaio il tesoretto che era avanzato dallo scorso mercato estivo. Ma a giugno si prevede almeno un grosso investimento a prescindere da eventuali cessioni. Da capire ancora in quale ruolo verrà fatto. Dalla lista dei desideri, tuttavia, dovrà essere depennato il nome di Ederson José dos Santos Lourenço da Silva.

Stando a quanto riportato dal sito footitalia, il 26enne centrocampista brasiliano dell’Atalanta sarebbe stato richiesto da mister Chivu per rinforzare il reparto mediano in vista dell’addio di Mkhitaryan. Ma l’ex Salernitana avrebbe già trovato un accordo per la prossima stagione con l’Atletico Madrid. I Colchoneros avrebbero voluto portare Ederson in Spagna già a gennaio, ma si sono dovuti ‘accontentare’ di Lookman, visto che gli orobici non volevano privarsi di due big a metà stagione.

Nei colloqui per l’attaccante nigeriano (e per Raspadori), le due società avrebbero imbastito anche la trattativa per il brasiliano sulla base di un trasferimento da 50 milioni di euro. Cifra probabilmente che anche l’Inter sarebbe stata disposta a pagare. Sfumato Ederson, i nerazzurri dovranno cambiare i piani di mercato e non è detto che il grande investimento verrà fatto a centrocampo. Anche la difesa – compreso il portiere – e l’attacco hanno bisogno di rinforzi.