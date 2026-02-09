Calciomercato Inter, il Milan fiuta lo sgarbo a costo zero

Il Ds rossonero Tare pronto a interferire con i piani di Marotta. Il derby si sposta dal campo al mercato

Quello del prossimo 8 marzo potrebbe essere un derby della Madonnina decisivo nella lotta scudetto. Classifica alla mano, ad oggi sono infatti Inter e Milan le principali candidate al tricolore. In attesa della sfida sul campo tra le squadre di Chivu e Allegri, sta andando in scena quella tra le due dirigenze sul mercato. Marotta da un lato e Tare dall’altro sono già al lavoro per rinforzare la rosa della prossima stagione.

Febbraio è il mese dei rinnovi dei contratti ma anche dei colpi a costo zero. Chiusa la sessione invernale di calciomercato, infatti, si possono far firmare i precontratti ai giocatori in scadenza a giugno. Ce ne sono alcuni che fanno gola a entrambe le squadre meneghine. Ultimo in ordine di tempo Illan Meslier, estremo difensore francese classe 2000 che sta per svincolarsi dal Leeds.

Nei giorni scorsi c’è stato un tentativo in extremis del Besiktas (il mercato in Turchia è rimasto aperto fino al 6 febbraio) che non è andato a buon fine. L’Inter lo segue da tempo per il ruolo di secondo portiere qualora dovesse cedere Josep Martinez, ma secondo fonti inglesi ora ci sarebbe pure il Milan. I rossoneri non hanno ancora esercitato l’opzione per tenere Terracciano un’altra stagione e sono ingolositi dalla possibilità di affiancare un altro transalpino a Maignan.