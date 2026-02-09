Carlos Augusto tra rinnovo e addio: sirene bianconere per lui

L’Inter non vorrebbe cedere il terzino sinistro brasiliano, ma ha fissato il prezzo per la sua partenza

Ci sono giocatori in grado di ricoprire più ruoli che fanno le fortune degli allenatori. E’ il caso di Carlos Augusto, che viene impiegato da Chivu sia come vice Bastoni nel ruolo di braccetto di sinistra, che come vice Dimarco come esterno a tutta fascia. Sempre con buoni risultati. In casi di necessità il brasiliano è stato spostato persino a destra per sopperire all’assenza di Dumfries.

Ma a 27 anni l’ex Monza vorrebbe avere un ruolo più centrale, anche in vista delle convocazioni di Ancelotti per la Seleçao in vista dei Mondiali. Nelle ultime settimane si è parlato di un incontro tra il suo entourage e la dirigenza nerazzurra per parlare del futuro. Marotta e Ausilio hanno ribadito la volontà di tenere Carlos Augusto e possibilmente di prolungare il contratto in scadenza nel 2028. Il mancino di San Paolo dal canto suo si trova bene a Milano.

Ci sono però delle sirene che arrivano dall’Inghilterra. Due club della Premier League sarebbero sulle tracce di Carlos Augusto. Si tratta dell’Aston Villa e, soprattutto, del Newcastle. I bianconeri sono alla ricerca di una valida alternativa a Hall per la corsia mancina e stanno pensando a lui. L’Inter non lo ha messo sul mercato, ma ha comunque stabilito un prezzo al quale sarebbe disposta a trattare: 30 milioni di euro.