Chivu oltre Inzaghi: prove di 4-4-2 in vista della Juventus

Il tecnico rumeno meno integralista del suo predecessore: l’Inter studia una mossa a sorpresa per il derby d’Italia

L’Inter si presenterà al derby d’Italia di San Valentino con 12 punti di vantaggio sulla Juventus. Un distacco aumentato ulteriormente questo week end grazie al largo successo esterno contro il Sassuolo, mentre i bianconeri non sono andati oltre il pareggio interno in extremis contro la Lazio. Nella trasferta di Reggio Emilia, in particolare, mister Cristian Chivu ha fatto vedere qualcosa di nuovo e inedito che potrebbe riproporre sabato sera.

Il tecnico rumeno era stato accusato di aver ricalcato le orme di Simone Inzaghi, ma nella sfida del Mapei Stadium a tratti ha sperimentato il 4-4-2. L’avvio di gara è stato pessimo, con Dimarco costretto a salvare sulla linea dopo meno di un minuto e altre due imbucate prese dalla retroguardia nerazzurra. A quel punto ha chiesto a Zielinski di retrocedere sulla linea dei difensori accanto ad Akanji, allargando i due braccetti Bisseck e Bastoni fare i terzini.

A centrocampo si sono avvicinati Sucic e Mkhitaryan, con Luis Henrique e Dimarco sulla stessa linea. Un modo per difendere meglio contro un attacco a tre. Lo stesso che Chivu si troverà di fronte con la Juve. Vero è che con i rientri di Barella (certo) e Calhanoglu (non scontato dal primo minuto) potrebbero cambiare gli interpreti, ma non il modo di giocare. Passando dal 3-5-2 al 4-4-2 in base ai momenti della partita, nelle fasi di possesso e non possesso del pallone.