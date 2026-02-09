Tifosi allo stadio nonostante il divieto: cosa rischia l’Inter

Polemica sui social per la presenza dei supporter nerazzurri nella trasferta contro il Sassuolo

La netta vittoria dell’Inter per 5-0 contro il Sassuolo non è bastata ad evitare le polemiche. C’è chi sostiene che il primo gol nasca da un fuorigioco di Thuram nell’azione precedente, anche se non ci sono immagini chiare e il Var non può intervenire in questi casi. C’è addirittura chi mette in dubbio la rete annullata ai neroverdi per offside millimetrico di Laurentie, sebbene il SAOT sia infallibile in questi casi.

Chi ha il pudore di non lamentarsi visto il largo risultato, sta comunque provando a generare una polemica sui social per la presenza di tifosi interisti al Mapei Stadium nonostante il divieto di trasferte imposto dal Viminale. E ci si interroga se ora il club nerazzurro possa incorrere in altre sanzioni. Dopo il petardo lanciato contro Audero in Cremonese-Inter, sono state disposte tre giornate senza tifosi al seguito per la squadra di Chivu.

Eccezion fatta per il derby col Milan, non essendoci spostamenti tra città. Il provvedimento aveva fatto imbestialire l’AD neroverde Carnevali, preoccupato per il mancato incasso al botteghino. Ma il divieto è limitato ai residenti in Lombardia: il Sassuolo ha così potuto vendere i biglietti ai tifosi delle altre regioni (purché in possesso della fidelity card) nel pieno rispetto delle regole. Insomma, un’altra polemica inutile.