Bastoni bocciato: “Non è da grande squadra. A Chivu rompono il cazz…”

Il difensore dell’Inter e della Nazionale italiana al centro delle critica. Mentre il tecnico rumeno viene difeso

Mai banale nei suoi giudizi. Antonio Cassano torna a far parlare di sé per le dichiarazioni rilasciate a Viva el Futbol. Stavolta l’ex fantasista di Bari se l’è presa con Alessandro Bastoni. “Continuo a pensare che non sia un calciatore da grande squadra: non è bravo a marcare e fatica a muoversi. Non può difendere a 50 metri dalla porta, mi piace zero come difensore“.

E dire che viene considerato il centrale mancino più forte al mondo. Ma Cassano prosegue: “Abbiamo visto contro l’Arsenal che quando trova uno che lo punta, gli fa sempre male. Se Chivu dovesse passare alla difesa a quattro, potrebbe adattare Dimarco a terzino ma non Bastoni. E acconto a Akanji dovrebbe prendere un altro centrale bravo”.

FantAntonio spende invece solo belle parole per Chivu: “Allena solo da un anno ma è impressionante sia per il gioco, con il baricentro avanzato di 30 metri, che per come parla. Fa giocare Luis Henrique e anche Diouf, mentre con l’altro (Inzaghi, ndr) giocava sempre Acerbi. E’ giusto cambiare. Gli rompono il cazzo per Sommer e dopo il Sassuolo ne ha parlato. E non lo fa per leccare il culo, ma perché Chivu è di animo enorme”.