Inter, clamorosa gaffe Lautaro: “Licenziamento per giusta causa”

Il capitano nerazzurro al centro di una polemica che si è scatenata sui social, i tifosi sono furiosi

“Vergogna! E’ uno schifo! Che imbarazzo!“. Son questi i commenti che ricorrono più spesso sotto al video pubblicato dall’Inter sul suo account ufficiale di ‘X’. Il club nerazzurro ha pubblicato un post con cui voleva celebrare Lautaro Martinez che, dopo il gol segnato contro il Sassuolo, ha toccato quota 171 reti con la maglia nerazzurra. Raggiunto sul terzo gradino del podio di tutti i tempi un mostro sacro come Roberto Boninsegna.

Il problema è che invece di fare un collage serio con le immagini di repertorio di tutti questi anni e questi gol del Toro di Bahia Blanca, si è preferito affidarsi all’intelligenza artificiale. Con risultati pessimi. In diverse immagini il volto di Lautaro Martinez è irriconoscibile, in altre ha una mano deformata, senza dimenticare quelle in cui il logo dell’Inter è rimpiazzato da uno fake e soprattutto il numero di maglia che passa dal 10 al 23 senza motivo.

Ha scritto la nostra storia, anno dopo anno ✍️

171 volte. Terzo di sempre ⚽🐂 pic.twitter.com/Av4HdVT6aR — Inter ⭐⭐ (@Inter) February 9, 2026

In meno di 24 ore sono arrivati centinaia di messaggi dei tifosi interisti imbufaliti con i responsabili del video. Tralasciando gli insulti e le imprecazioni, in tanti invocano il ritorno di Inter Media House e un uso meno eccessivo dell’AI. Molti se la prendono con Oaktree e c’è persino chi invoca il licenziamento di chi ha pubblicato il post senza accorgersi di tutti gli errori presenti.