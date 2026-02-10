Inter, confessione Dumfries: “Non so quando rientro”

L’esterno destro tranquillizza i tifosi olandesi in vista dei Mondiali: “Ci sarà senza alcun dubbio”

Nella goleada inferta al Sassuolo si è sbloccato anche Luis Henrique. Chiamato in causa con continuità da mister Chivu dopo l’infortunio di Dumfries, l’esterno destro brasiliano non ha certo brillato. Ad eccezione della gara interna contro il Como, prima della trasferta a Reggio Emilia il suo rendimento non era stato all’altezza della situazione. Tanto che nel mercato di gennaio si è provato a prendere un altro terzino e a cedere l’ex Marsiglia.

Ma Marotta e Ausilio hanno deciso di scommettere su di lui, tanto da rifiutare la ricca offerta avanzata dal Bournemouth. Ora che la stagione entra nel vivo con la volata scudetto e la fase a eliminazione diretta in Champions League, però, ci sarà bisogno di tutti. Anche di Denzel Dumfries, che sta per tornare a disposizione di Chivu dopo l’operazione di dicembre.

Intervenuto ai microfoni di NOS mentre assisteva alle gare delle Olimpiadi, il Nazionale Oranje ha detto: “Sono vicino al recupero, spero di tornare al più presto. Non c’è ancora una data ufficiale per il rientro, è questione di settimane. Mi sto già allenando in campo e col pallone. Mondiali? Non sono preoccupato, ci sarò”. L’obiettivo è riavere Dumfries in forma per il derby con il Milan del 7-8 marzo, magari facendogli fare una o due partite prima di quella.