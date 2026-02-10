La verità su Vlahovic all’Inter: l’annuncio del preparatore della Serbia

Il bomber serbo in scadenza con la Juve piace molto fin dai tempi della Fiorentina

Vlahovic all’Inter è un’ipotesi di mercato, o meglio una suggestione tornata a galla negli ultimi giorni. A meno di colpi di scena il centravanti serbo, ancora ai box e quindi sicuro assente nel derby d’Italia di sabato sera, non rinnoverà il contratto con la Juventus in scadenza a giugno.

Il classe 2000 di Belgrado è senz’altro un nome apprezzato in viale della Liberazione. Dopo la cessione di Lukaku, parliamo del 2021, Marotta e Ausilio abbozzarono un tentativo con la Fiorentina, tuttavia neanche iniziò una trattativa a causa delle elevate richieste del club viola.

Come abbiamo però spiegato nel video pubblicato sul canale Youtube ufficiale di Interlive.it (vedi in basso), la stima per il giocatore difficilmente porterà a qualcosa di concreto. Vlahovic è sì ingaggiabile a zero, ma al contempo chiede uno stipendio di base non inferiore agli 8 milioni di euro netti.

Poi ci sono le commissioni, di base molto indigeste alla proprietà interista, per il suo agente Ristic, ma che in realtà sono pure per lo stesso bomber serbo: rumors parlano di una richiesta sui 20 milioni.

A meno di una grande cessione, poi, l’Inter è al completo davanti. Inoltre, come rivelato in esclusiva da Interlive.it, in casa nerazzurra c’è anche il timore che l’arrivo del serbo (o comunque di un centravanti simile) possa frenare la crescita di Pio Esposito.

In caso di partenza di Thuram, tanto per fare un nome non a caso, la dirigenza andrebbe su un attaccante diverso dal numero 9 bianconero, su un giocatore bravo più nel dribbling.

Vlahovic, niente Inter: “Andrà al Barcellona”

Ma allora dove andrà Vlahovic? Non abbiamo la palla di vetro, ma sicuramente il suo sogno – altro che il Milan e la Premier – è uno solo: il Barcellona. Proprio in maglia blaugrana vede il futuro del 25enne l’amico nonché attuale preparatore della Serbia, Dusan Ilic: “Per me andrà al Barça – le sue parole a ‘Tuttosport’ – Prima della Juve, aveva parlato con l’Atletico Madrid, ma aveva scelto comunque i bianconeri. Era un’offerta impossibile da rifiutare”.