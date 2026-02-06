Vlahovic all’Inter dipende da Pio Esposito | ESCLUSIVO

Il centravanti serbo è in scadenza di contratto con la Juventus. Nuovi voci su un possibile approdo in nerazzurro

Il nome di Dusan Vlahovic è tornato a circolare in ottica Inter per la prossima stagione. D’altronde il bomber serbo, come tutti gli altri calciatori in scadenza di contratto a giugno, da martedì scorso sono liberi di firmare un precontratto con un nuovo club valido da luglio. Nonostante gli apprezzamenti del nuovo tecnico Spalletti, non ci sono stati contatti tra il suo entourage e la Juventus per parlare di un rinnovo che sembra sempre più improbabile.

L’Inter potrebbe sfruttare la situazione, tanto che qualcuno ha parlato addirittura di una mossa con l’agente di Vlahovic. Non ci sono state conferme al riguardo, ma non si esclude che Marotta possa pensarci. Anche solo per minare l’ambiente Juve in vista del finale di stagione. In realtà, visti i costi legati a commissione e ingaggio, la meta più probabile per l’ex viola è la Premier League, con Newcastle e Chelsea che hanno già sondato il terreno.

Per quanto riguarda l’ipotesi Vlahovic in nerazzurro, secondo le informazioni di Interlive.it, sarebbe un affare legato a Pio Esposito. Il timore, viste le caratteristiche simili, è che l’arrivo del serbo possa frenare la crescita del bomber cresciuto in nerazzurro. Sul quale si vuole continuare a puntare a meno di offerte irrinunciabili. A fare le valigie potrebbe essere Thuram, ma in quel caso Marotta e Ausilio preferirebbero sostituirlo con un altro tipo di attaccante, bravo nel dribbling. Uno come Nico Paz per esempio.