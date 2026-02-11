Calciomercato, colpo Ausilio: all’Inter pagando la clausola

Il direttore sportivo nerazzurro vuole anticipare la concorrenza: affare da circa 13 milioni di euro

Mentre mister Chivu e la squadra sono concentrati sul campo, la dirigenza dell’Inter è già proiettata alla prossima stagione. Gli osservatori nerazzurri in giro per il mondo stanno segnalando i profili da portare ad Appiano Gentile agli uomini mercato. Il Ds Piero Ausilio, in particolare, sta continuando a seguire Milton Delgado, giovane centrocampista argentino che si è messo in mostra nel Mondiale Under 20.

Divenuto titolare al Boca Juniors per acclamazione dei tifosi dopo l’infortunio Rodrigo Battaglia, nonostante la bassa statura (1,66 m) fa valere le sue doti di incontrista e di regista in mezzo al campo.

Non è un mistero che l’Inter dovrà rivoluzionare la mediana in estate con l’addio di Mkhitaryan da svincolato e con le possibili cessioni di Frattesi e Calhanoglu. Il presidente Riquelme non vorrebbe cederlo subito, ma non dipenderà da lui.

Nel contratto di Delgado, infatti, c’è una clausola di rescissione fissata a 15 milioni di dollari (al cambio poco meno di 13 milioni di euro) che fa gola all’Inter e non solo. Sul 20enne talento argentino ci sono anche il Chelsea, l’Inter Miami e il Cska Mosca. Secondo fonti sudamericane, Ausilio è pronto a scommettere su di lui e chiederà al fondo Oaktree di investire nel giocatore degli Xeneizes.