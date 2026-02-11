Calciomercato, colpo Ausilio: all’Inter pagando la clausola

di

Il direttore sportivo nerazzurro vuole anticipare la concorrenza: affare da circa 13 milioni di euro

Mentre mister Chivu e la squadra sono concentrati sul campo, la dirigenza dell’Inter è già proiettata alla prossima stagione. Gli osservatori nerazzurri in giro per il mondo stanno segnalando i profili da portare ad Appiano Gentile agli uomini mercato. Il Ds Piero Ausilio, in particolare, sta continuando a seguire Milton Delgado, giovane centrocampista argentino che si è messo in mostra nel Mondiale Under 20.

Calciomercato Inter. Ausilio vuole Delgado
Piero Ausilio, DS Inter (foto Ansa / AI) – Interlive.it

Divenuto titolare al Boca Juniors per acclamazione dei tifosi dopo l’infortunio Rodrigo Battaglia, nonostante la bassa statura (1,66 m) fa valere le sue doti di incontrista e di regista in mezzo al campo.

Non è un mistero che l’Inter dovrà rivoluzionare la mediana in estate con l’addio di Mkhitaryan da svincolato e con le possibili cessioni di Frattesi e Calhanoglu. Il presidente Riquelme non vorrebbe cederlo subito, ma non dipenderà da lui.

Nel contratto di Delgado, infatti, c’è una clausola di rescissione fissata a 15 milioni di dollari (al cambio poco meno di 13 milioni di euro) che fa gola all’Inter e non solo. Sul 20enne talento argentino ci sono anche il Chelsea, l’Inter Miami e il Cska Mosca. Secondo fonti sudamericane, Ausilio è pronto a scommettere su di lui e chiederà al fondo Oaktree di investire nel giocatore degli Xeneizes.

