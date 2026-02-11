Chivu pone il veto al calciatore: mai all’Inter finché c’è lui

Il tecnico rumeno non perdona: retroscena su una telefonata e una lite che ha cambiato il destino di due giocatori

Oltre ad essere un allenatore con un bel futuro davanti, Cristian Chivu appare come un uomo mite dalle dichiarazioni che rilascia alle tv e nelle conferenze stampa del pre e post partita. Ma c’è qualcosa che non si vede, a parte quanto avviene nello spogliatoio dell’Inter, che forse nasconde un altro lato del tecnico rumeno. Il rapporto con i calciatori sembra ottimo, ma almeno con uno non è stato così.

Stiamo parlando di Benjamin Pavard, schierato titolare nella prima giornata di campionato contro il Torino e poi ceduto dopo la seconda contro l’Udinese, in cui era rimasto in panchina. Stando alla ricostruzione dei fatti proposta dal sito calciomercato.com, l’entourage del difensore francese avrebbe telefonato ai dirigenti nerazzurri durante la gara contro i friulani per lamentarsi con toni molto accesi.

A quel punto Chivu avrebbe posto il veto alla permanenza all’Inter di Pavard, dando il benestare all’arrivo di Akanji al suo posto. L’ex Bayern Monaco è stato dato in prestito al Marsiglia, dove non sta facendo bene. Difficile il riscatto, ma questo non vuol dire che resterà a Milano. Intermediari già al lavoro per trovargli un’altra sistemazione. Attenzione alla pista saudita: già in estate il Neom di Galtier si era fatto avanti, ma il transalpino voleva restare nel calcio che conta in vista dei Mondiali. A luglio sarà tutto diverso.