Inter, caso Bonny: un rifiuto che può cambiare il suo futuro

L’attaccante francese al centro di un giallo che potrà essere risolto soltanto tra un mese e mezzo. Chivu spera che non sia distratto

Per la prima volta nel 2026, l’Inter avrà una intera settimana a disposizione per preparare una gara di Serie A. Dalla sfida contro la Juventus di sabato, si tornerà a giocare ogni tre giorni (a meno che i nerazzurri vengano eliminati dal Bodo Glimt in Champions League) fino alla sosta per le Nazionali di fine marzo. In quella occasione, peraltro, verrà risolto il caso che si sta accendendo su Ange Yoan Bonny.

Il centravanti nerazzurro, secondo il giornalista africano Senh Severin, avrebbe deciso di cambiare nazionale, accettando la chiamata della Costa d’Avorio, per poter partecipare al prossimo Mondiale. Gli Elefanti sono inseriti nel gruppo E con Germania, Ecuador e Curacao. Finora Bonny ha giocato con le selezioni giovanili della Francia, collezionando presenze con le squadre Under 19, Under 20 e Under 21.

Notizie opposte arrivano invece da Fabrizio Romano, il quale sostiene che il numero 14 dell’Inter avrebbe intenzione di rifiutare la Costa d’Avorio e aspettare la Francia, che dopo la rassegna iridata cambierà commissario tecnico da Deschamps a Zidane. A 22 anni ci saranno altre occasioni per disputare i Mondiali, ma vuole farlo con quello che sente il suo Paese. Tra un mese e mezzo le convocazioni: solo allora scopriremo quale scelta ha fatto Bonny. Chivu si augura solo che non si faccia distrarre troppo dalla questione.