LIVE Serie A, Lazio-Inter: Martinez in porta, Diouf a destra e davanti Lautaro-Thuram | Segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta la Lazio di Sarri nella trentaseiesima giornata di Serie A. Segui la cronaca in Diretta

L’Inter è di scena sul campo della Lazio a Roma nel secondo anticipo del sabato valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A, diciassettesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che si incontreranno di nuovo tra quattro giorni per la finale di Coppa Italia che sarà diretta dall’arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu sono reduci dalla vittoria contro il Parma che è valsa la conquista aritmetica del 21esimo scudetto. L’obiettivo è quello di tornare al successo anche in trasferta dopo il pareggio di due settimane fa contro il Torino per prepararsi al meglio alla finale del 13 maggio per vincere il secondo trofeo stagionale.

Dall’altra parte i biancocelesti di Maurizio Sarri, a loro volta, vengono dalla partita vinta contro la Cremonese che li tiene in corsa per il settimo posto che potrebbe valere la Conference League. Anche i capitolini vogliono sfruttare questo match per prepararsi al meglio a quello di mercoledì che vale una intera stagione.

All’andata, era l’undicesima giornata, i meneghini si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie ai gol messi a segno da Lautaro Martinez e Bonny. La partita sarà trasmessa in tv su Dazn e sarà visibile su smartphone, pc e tablet anche sulla app della stessa emittente. Interlive.it vi offre il match dello stadio Olimpico tra Lazio ed Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-INTER

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Basic, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Noslin, Pedro. All.: Sarri

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All.: Chivu