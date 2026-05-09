PAGELLE LAZIO-INTER 0-3: Lautaro è carico per mercoledì, Mkhitaryan un piacere per gli occhi

Top e Flop del match valevole per la 36esima giornata di Serie A

Chivu aveva chiesto una partita seria e i suoi calciatori lo hanno accontentato. All’Olimpico, Lautaro e compagni fanno passerella per almeno una sessantina di minuti: Lazio liquidata in attesa del replay di mercoledì sera, della partita che conterà davvero qualcosa.

PAGELLE LAZIO-INTER

TOP

Lautaro – Non avevamo dubbi sul fatto che fosse pronto per la finale di mercoledì. Gol (il 21esimo stagionale), assist e diverse cose buone: il campo non ci ha smentito.

Sucic – Quanta qualità nella rete del due a zero. Se trova continuità, può diventare un grande giocatore.

Martinez – Prezioso coi piedi nel primo tempo, nel secondo impedisce alla Lazio di riaprirla.

Mkhitaryan – La sua grande carriera è agli sgoccioli, ma quando è in giornata come oggi è sempre un piacere per gli occhi degli amanti del calcio. La rete del 3-0 è la ciliegina sulla torta.

FLOP (Nessuno)

TABELLINO LAZIO-INTER 0-3

Marcatori: 6′ Lautaro, 38′ Sucic, 76′ Mkhitaryan

LAZIO (4-3-3): Motta 6; Marusic 5,5 (77′ Lazzari s.v.), Romagnoli 4, Gila 5 (55′ Provstgaard 5,5), Pellegrini 6; Basic 5, Rovella 5 (55′ Patric 5,5), Dele-Bashiru 6; Cancellieri 5 (55′ Isaksen 7), Noslin 6,5, Pedro 6 (63′ Dia 5,5). All.: Sarri

INTER (3-5-2): Martinez 7; Bisseck 6,5, Acerbi 6,5, Bastoni 6,5 (63′ Luis Henrique 6,5); Diouf 7, Sucic 7,5 (80′ Mosconi s.v.), Barella 7 (46′ Frattesi 6), Mkhitaryan 7, Carlos Augusto 7; Lautaro Martinez 8 (63′ Dumfries 6), Thuram 7 (46′ Bonny 7). All.: Chivu

ARBITRO: Abisso di Palermo

AMMONITI: Pellegrini, Romagnoli, Noslin, Mkhitaryan

ESPULSI: Romagnoli